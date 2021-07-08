РФ провела навчання танкістів в Криму на тлі маневрів НАТО

Армійський корпус Чорноморського флоту РФ провів на полігоні під Сімферополем навчання з бойовими стрільбами танків Т-72Б3, повідомляє "Интерфакс".

Навчання танкістів відбулися на полігоні "Ангарський" в Криму на тлі маневрів Sea Breeze, які проводять в регіоні Чорного моря країни НАТО і їх союзники.

"Стрілянина по раптових мішенях, що з'являються, що імітують бойові машини, розрахунки РПГ і вертольоти умовного противника виконувалася танкістами на відстанях від 1000 до 2000 метрів", - йдеться в повідомленні прес-служби Чорноморського флоту.

У навчаннях взяли участь близько 200 військовослужбовців і близько 10 танків Т-72Б3, повідомив флот.

7 липня газета "Известия", посилаючись на джерела в Міноборони РФ, повідомила, що 126-а окрема бригади берегової оборони в Криму почала отримувати модернізовані танки Т-72Б3М.

У той же день Чорноморський флот повідомив про початок в Криму навчань ракетних військ і артилерії за участю понад 800 військовослужбовців і понад 150 одиниць військової і спеціальної техніки.

"Завершенням табірного збору стане проведення артилерійських стрільб з відпрацюванням різних тактичних прийомів ведення бою артилерійськими підрозділами", - повідомив Чорноморський флот.

У навчаннях задіяні реактивні системи залпового вогню "Град", 122-мм самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика", 120-мм гаубиці Д-30, 120-мм самохідні артилерійські установки 2С9 "Нона-С", а також міномети "Сані" і "Піднос".