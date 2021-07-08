В Івано-Франківській області масове отруєння: госпіталізовано 13 осіб

Поліцейські Івано-Франківської області встановлюють обставини масового отруєння громадян, що сталося у приватній садибі в Надвірнянському районі області, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Правоохоронці встановили, що до медичного закладу 7 липня звернулися 12 неповнолітніх віком 16-17 років та один дорослий чоловік із діагнозом: харчова токсикоінфекція. На сьогодні всі госпіталізовані, їхній стан стабільний", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

Встановлюються всі обставини події.