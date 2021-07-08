"Vodafone Україна" тестує голосового помічника

Мобільний оператор "Vodafone Україна" почав тестування голосового асистента на базі AI (штучний інтелект) для контактного центру компанії, відзначає прес-служба компанії в четвер, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Ми хочемо" найняти на роботу "штучний інтелект для того, щоб клієнти швидше вирішили питання, по якому дзвонять, і не витрачали час, чекаючи з'єднання з оператором. Спілкування з помічником нічим не відрізняється від спілкування зі звичайним оператором. Клієнт просто озвучує питання, і голосовий помічник постарається допомогти. Якщо він не може впоратися із завданням самостійно, з'єднає клієнта з оператором ", - коментує початок тестування директор з продажу та абонентського обслуговування" Vodafone Україна "Євген Булах.

Відповідно до прес-релізу, голосовий асистент може розпізнавати і синтезувати мова і обслуговувати в 400 разів більше клієнтів одночасно в порівнянні з роботою "живого" оператора, при цьому його вже можуть почути клієнти, звертаючись до контактного центру "Vodafone Україна".

Голосовий помічник може, в залежності від обраного сценарію, в режимі реального часу аналізувати запит клієнта і відтворювати попередньо записані репліки, релевантні запиту, з'єднувати з оператором або переводити дзвінок на стандартний IVR.

Помічник не представляється роботом, а говорить, як звичайний оператор - для того, щоб клієнти спілкувалися, як зазвичай. Це допоможе AI швидше опанувати професію експерта з обслуговування клієнтів.

У період тестування помічник говорить як жіночим, так і чоловічим голосом. Потім на даних про реакцію клієнтів буде обраний голос, який зібрав більшу кількість позитивних відгуків.

"Зараз йде період навчання: голосовий помічник спілкується з клієнтами з різних куточків країни, вивчає діалекти, особливості мови людей різного віку і статі. Для цього Vodafone формує певну вибірку. Якщо клієнт, який телефонує в контактний центр, відповідає її критеріям, його з'єднують з голосовим помічником ", - підкреслюється в повідомленні.

Навчання триватиме до жовтня 2021 року. В даний час вже зібрано близько 30 тис. Дзвінків для вивчення. Після того як буде зібрано достатньо матеріалу, голосовий помічник зможе повноцінно обслуговувати клієнтів.

"Vodafone Україна" вже застосовує штучний інтелект в управлінні мережею - одна з AI-систем ефективно працює з 2019 року, допомагаючи без безпосередньої участі техперсоналу проводити автоматичні коригування на мережі.

"Наприклад, якщо якась із базових станцій виявляється перевантаженої або навіть виходить з ладу, відбувається автоматичний перерозподіл трафіку на сусідні базові станції таким чином, щоб абоненти не зіткнулися з відсутністю сервісу або погіршенням якості послуг. За рахунок такої автоматичної перенастроювання в режимі реального часу Vodafone вдається підтримувати високу швидкість мобільного інтернету ", - відзначають в компанії.

"Vodafone Україна" - другий за величиною оператор мобільного зв'язку в Україні.