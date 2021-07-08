"Голосіївському стрілку" повідомлено про підозру

Слідчі поліції повідомили про підозру чоловікові, який 7 липня відкрив стрілянину в житловому будинку в Голосіївському районі Києва і поранив трьох людей, в тому числі поліцейського, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Дії підозрюваного кваліфіковані як замах на вбивство працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків і замах на вбивство двох осіб (ст.348 КК України, ч.2 ст.15, п.1 ч.2 ст.115 КК України). Зараз до Голосіївського районного суду направлено клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою", - повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з повідомленням, 7 липня близько 11.00 житель квартири в будинку по Голосіївському проспекту через зачинені двері зробив постріли з мисливської рушниці в бік правоохоронців, які прибули на виклик, поранивши при цьому одного поліцейського, а також двох цивільних осіб, що стояли поруч. Патрульний при цьому отримав вогнепальне поранення лівої кисті з множинними переломами кісток, ще один потерпілий - вогнепальне поранення голови, шиї, грудної клітки й живота, інша людина - осколкові ушкодження правого плечового суглоба.

Зловмисник відмовлявся відкрити двері, погрожував відкрити вогонь і зробив спробу підпалити квартиру. З метою затримання стрілка була проведена спецоперація із залученням спецназу. В ході невідкладного обшуку в квартирі виявлено та вилучено рушницю, з якого імовірно було скоєно пострілу. Слідчі дії тривають.