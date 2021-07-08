В "ДНР" виставили на аукціон будинок переселенців, який незаконно відібрали

Окупанти "ДНР" виставили на аукціон перший конфіскований у вимушених переселенців будинок. Про це, посилаючись на сепаратистські ЗМІ, повідомляє Остров.

Йдеться про житловий будинок під Ясинуватої. Торговці краденим призначили за будинок, віджатий у власників, які змушені були покинути його через російську окупацію, стартову ціну в 1,7 мільйона рублів. Торги призначені на 19 липня.

"Домоволодіння знаходиться в селі Василівка Ясинуватського району і складається з житлового будинку з надвірними будівлями загальною площею 294,80 кв. м, земельної ділянки площею 0,2500 га та земельної ділянки 0,05 га. Рік побудови - 2008-й. Стіни житлового будинку, мансарди, прибудови, сараю - цегла, стіни підвалу під житловим будинком, гаража, лазні, вигрібної ями - шлакоблоки" , - розписують переваги чужого будинку організатори аукціону.