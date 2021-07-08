Високопосадовець РФ постане перед судом в Україні
Слідчі Головного слідчого управління СБУ, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, завершили досудове розслідування щодо одного з керівників Чорноморського флоту РФ. Усі матеріали кримінального провадження передано в суд.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За даними СБУ, фігурантом провадження є громадянин Росії, який у 2014 році займав посаду заступника командувача Чорноморського флоту ВМФ Збройних Сил РФ.
Відповідно до матеріалів провадження зловмисник:
- підбурював військовослужбовців Збройних Сил України переходити на бік збройних сил РФ;
- сприяв вторгненню військовослужбовців держави-агресора;
- сприяв військовій окупації півострова Крим;
- вів агресивну війну проти України.
Йому повідомлено про підозру одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України:
- ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
- ст. 111 (державна зрада);
- ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни).
Слідчі СБУ виконали всю необхідну роботу, надалі справу розглядатиме суд.