НАПКА просить звільнити суддю Сліденко через поведінку
Національне агентство по запобіганню корупції звернулося до Постійної комісії з питань регламенту та етики Конституційного суду з проханням звільнити суддю Ігоря Сліденко, повідомляє Вести.
Звернення подали в зв'язку з
"неетичною поведінкою" судді КСУ Сліденко, яка є підставою для звільнення його з посади.
У НАПКА нагадали, що 27 жовтня 2020 року відразу після голосування за неконституційність е-декларування Сліденко написав листа працівникові НАПКА. Останній до того, що відбувається склав відносно судді протокол, оскільки Сліденко не подав кілька повідомлень про суттєві зміни в майновому стані.
Лист було написано французькою мовою з офіційною адресою судді.
"А тепер, сказав Атос, загортаючись в плащ і надягаючи капелюх, тепер, коли я вирвав у тебе зуби, гадюка, кусайся, якщо зможеш! Олександр Дюма. Три мушкетери. PS Тому мерсі, панове, і передайте привіт від мене пану Н." - говорилося в ньому.
У НАПКА також звернули увагу на підготовку суддею рішення КСУ про неконституційність е-декларування в умовах конфлікту інтересів, що він визнав сам, а також
"численні заяви Сліденко в ЗМІ, які порушують етичні принципи".