НАПКА просить звільнити суддю Сліденко через поведінку

Національне агентство по запобіганню корупції звернулося до Постійної комісії з питань регламенту та етики Конституційного суду з проханням звільнити суддю Ігоря Сліденко, повідомляє Вести.

Звернення подали в зв'язку з "неетичною поведінкою" судді КСУ Сліденко, яка є підставою для звільнення його з посади.

У НАПКА нагадали, що 27 жовтня 2020 року відразу після голосування за неконституційність е-декларування Сліденко написав листа працівникові НАПКА. Останній до того, що відбувається склав відносно судді протокол, оскільки Сліденко не подав кілька повідомлень про суттєві зміни в майновому стані.

Лист було написано французькою мовою з офіційною адресою судді.

"А тепер, сказав Атос, загортаючись в плащ і надягаючи капелюх, тепер, коли я вирвав у тебе зуби, гадюка, кусайся, якщо зможеш! Олександр Дюма. Три мушкетери. PS Тому мерсі, панове, і передайте привіт від мене пану Н." - говорилося в ньому.