Пентагон: Китай і РФ розробляли нові ядерні бомби

Пентагон опублікував військове керівництво, в якому говориться, що з 2010 року жоден потенційний противник США не зменшив роль ядерної зброї у своїй стратегії національної безпеки. Росія і Китай замість зменшення кількості ядерних боєголовок тільки розробляли нові, повідомляє Ліга.net.

У документі зазначається, що Сполучені Штати все це час продовжували скорочувати кількість і значимість ядерної зброї у своїй оборонній стратегії. Крім цього, в Пентагоні кажуть, що боєголовок у РФ і Китаю також стало більше.

"У публікації стверджується, що ці країни розробили нові типи ядерної зброї, надали підвищений стратегічне значення своєму ядерної зброї і постійно ведуть все більш агресивні дії", - пишуть журналісти.

Повідомляється, що Росія модернізує старі радянські ядерні системи й створює нові пускові установки.

"Вони також розробляють три нові системи ядерної зброї міжконтинентальної дальності; гіперзвукової планує апарат; ядерну крилату ракету наземного базування з ядерною установкою, і автономну підводний торпеду з ядерною установкою та ядерним двигуном", - цитує доповідь видання.

Китай, у свою чергу, створив нову мобільну стратегічну міжконтинентальну балістичну ракету, а також ракету шахтного базування з декількома боєголовками. Крім того, "Піднебесна" ввела в експлуатацію свій найсучасніший підводний човен з ядерними балістичними ракетами.

У доповіді також згадуються успіхи в розвитку ядерного потенціалу у КНДР і Ірану.