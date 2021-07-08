Нова пошта подала до суду на Держпродспоживслужбу

Державна продовольча споживча служба оштрафувала компанію "Нова пошта" на 325,85 мільйонів гривень через нібито "перешкоджання перевірці", але логістична компанія оскаржить штраф у Харківському окружному адмінсуді, повідомляє Деловая столица.

Компанія також направила офіційну скаргу до Держпродспоживслужби на неправомірні дії співробітників харківського підрозділу, а також звернулася до омбудсмена та міжнародних правозахисних організацій, йдеться у повідомленні пресслужби Нової пошти.

Спричинила штраф перевірка Держпродспоживслужби у березні 2021 року у відділенні Харкова. Її проводили за скаргою клієнта щодо пошкодження посилки на суму 500 гривень.

У компанії кажуть, що перевірка відбулася з порушенням законодавства. Наприклад, інспектор мусить надати керівнику юрособи, відокремленого підрозділу або уповноваженій особі документи про перевірку. Натомість, їх вручили керівнику відділення, який не є такою особою.

Крім того, за законом, представник будь-якого органу контролю під час здійснення перевірки зобовʼязаний розписатися в спеціальному журналі, чого теж не зробили.

Керівник відділення, повідомили у "Новій пошті", запропонував інспекторам звернутися до керівництва компанії, проте вони розцінили такі дії як створення компанією перешкод посадовим особам для перевірки.

Також за словами компанії акт про штраф теж був складений з порушеннями. Так, там не зазначено, у чому саме компанія перешкоджала органу контролю та не вказана дата правопорушення.