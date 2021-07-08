У Києві знесуть пам'ятний знак на честь "дружби" з Москвою

У четвер, 8 липня, в Києві депутати Київради проголосували за демонтаж пам'ятного знака з нагоди "дружби" між містами Києвом та Москвою, повідомляє Сегодня.

За рішення про ліквідацію монумента проголосували 72 депутати зі 120 присутніх.

"Держава-агресор загрожує збереженню суверенітету України, всупереч мирним угодам. В результаті пам'ятні знаки на честь дружби втратили свій сенс і викликають значний суспільний резонанс" , – відзначили в Київській міській раді.

Виявилося, що лише фракція ОПЗЖ не голосувала в повному складі. Вони проти знесення монумента, який встановили 20 років тому, у 2001 році.

Пам'ятний знак розташований на території Голосіївського району столиці, який раніше називався Московським. Після початку російської агресії на території України, у 2015 році активісти прикрасили монумент в кольори національного прапора України. Місцеві жителі вимагали прибрати цей знак ще тоді, але у влади Голосіївського району не вистачило для цього повноважень.