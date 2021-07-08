Шуфрич відреагував на загрозу Верещук "дати йому в зуби"

Нардеп від партії ОПЗЖ Нестор Шуфрич прокоментував обіцянки депутата від "Слуги народу" Ірини Верещук дати своєму кривднику по зубах.

Політик заявив, що "нехай підійде і дасть" і додав, що "тут немає чого коментувати".

Нагадаємо, вчора на телеканалі "Україна 24" Нестор Шуфрич закликав Верещук "не верещати".

У відповідь нардеп написала звернення, де попередила про можливі наслідки для своїх кривдників, зокрема, вона пригрозила "дати в зуби" Шуфричу і подібним йому "джентльменам".

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