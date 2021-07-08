Шуфрич відреагував на загрозу Верещук "дати йому в зуби"
Нардеп від партії ОПЗЖ Нестор Шуфрич прокоментував обіцянки депутата від "Слуги народу" Ірини Верещук дати своєму кривднику по зубах.
Політик заявив, що
"нехай підійде і дасть" і додав, що
"тут немає чого коментувати".
Нагадаємо, вчора на телеканалі "Україна 24" Нестор Шуфрич закликав Верещук "
не верещати".
У відповідь нардеп написала звернення, де попередила про можливі наслідки для своїх кривдників, зокрема, вона пригрозила
"дати в зуби" Шуфричу і подібним йому
"джентльменам".