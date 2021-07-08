В Україні планують запровадити 5G

Уряд працює над тим, аби якомога скоріше покрити території держави 4G та запровадити технології 5G найближчим часом, повідомляє Укрінформ.

"У планах — підключення України до швидкісного інтернету 4G та запровадження нової перспективної технології 5G вже найближчим часом" , - зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, влада активно працює над розвитком електронних довірчих послуг. У порядку денному України та ЄС - укладення двосторонньої угоди про взаємовизнання електронних довірчих послуг.

Раніше віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявляв про те, що серед основних цілей Мінцифри — за три роки забезпечити 95% жителів України доступом до 4G. Нині Мінцифри реалізовує чіткий план покриття території України.