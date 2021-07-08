В ОП розповіли, коли призначать нового прессекретаря Зеленського

Новий прессекретар президента України буде призначений зовсім скоро. На сьогодні закінчуються юридичні формальності щодо журналіста Сергія Нікіфорова, повідомляє РБК-Украина.

Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Указ буде зовсім скоро. Зараз закінчуються юридичні формальності з спецперевірки перед укладенням трудового договору" , - відзначив він.

Нагадаємо, джерела ще в червні говорили, що посаду прессекретаря президента отримає ведучий новин на телеканалі "Україна 24" Сергій Нікіфоров.

Також повідомлялося, що одним з кандидатів був нинішній спікер Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, а також журналіст Олександр Бондаренко, який був ведучим політичної програми "Точка зору" на "Громадському радіо", працював в українській службі ВВС і на телеканалі "Україна".

Автор: Владислав Красінський