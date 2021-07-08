CoviShield не захистила від зараження частину щеплених медиків в Індії

З Індії, де навесні 2021 вперше виявили більш заразний дельта-штам коронавірусу, прийшли дані про те, як інфекція "пробиває" захист після двох доз вакцини CoviShield (Oxford-AstraZeneca): заразилися майже 19% повністю щеплених співробітників одного медцентру, повідомляє Ліга.net.

З 461 щепленого учасника дослідження 86 заразилися коронавірусом в середньому через 38 діб (від 14 до 70 діб) після вакцинації другою дозою. Всі були вакциновані до приходу в березні хвилі дельта-штаму.

За ступенем тяжкості перебігу захворювання пацієнтів розбили на п'ять груп:

а) безсимптомні / передсимптомні лише позитивним ПЛР-тестом;

б) легко хворіють (серед симптомів може бути лихоманка, кашель, біль у горлі, нездужання, головний біль, біль в м'язах, нудота, блювота, діарея, втрата смаку та нюху, але без задишки або аномалій на КТ легенів;

в) помірно хворіють (є ознаки захворювання нижніх дихальних шляхів, сатурація ≥94%);

г) важко хворіють (сатурація <94%, частота дихання> 30 вдихів/хв або наявність інфільтрату в легенях> 50%);

д) критичне захворювання (дихальна недостатність, септичний шок і/або поліорганна недостатність).

З 86 хворих протікання ковіду було легким у 69 (80,2%), помірним - у 10 (11,6%), тяжким - у 6 (7%) і критичним - у 1 (1,16%). З них 10 пацієнтам (11,2%) була потрібна госпіталізація, а двоє з них потрапили в реанімацію (один помер).

Майже у 20% учасників дослідження помірний, важкий або критичний перебіг хвороби виник навіть після двох доз вакцини (медики додали, що це набагато менше 37,5% в довакцинальній групі).

Автори підкреслюють, що медики - в зоні ризику, вони частіше багатьох звичайних людей стикаються з інфікованими і, ймовірно, отримують велику "дозу" вірусу при зараженні.

Ні у кого з учасників дослідження не було будь-яких значних побічних ефектів після введення вакцини.

Також медики нагадують, що їх дослідження може бути не найпоказовішим через різні обмеження (один центр, мала вибірка, відсутність даних за варіантами вірусу, коморбідність, інше). Вони додали, що жодна вакцина не гарантує 100% результат, особливо в умовах появи варіантів вірусу, які можуть частково знижувати ефективність вакцинального або придбаного після хвороби імунної відповіді.