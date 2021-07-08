У два білоруські видання прийшли з обшуками силовики

Редакції білоруських газет Intex-press і Брестська газета заявили про обшуки в офісах видань, повідомляє Новое время.

У четвер, 8 липня, о 12:41 про прихід силовиків заявила редакція Брестської газети.

За словами очевидців, четверо або п'ятеро людей стукали в двері офісу і погрожували її вибити.

Повідомлення про візит силовиків до редакції Барановицькій газети Intex-press з'явилося на каналі видання о 13:05 того ж дня.

Раніше газета отримала попередження міністерства інформації за інтерв'ю з екс-кандидатом в президенти Світланою Тихановською. Головного редактора і засновника видання Володимира Янукевича тоді оштрафували за поширення забороненої інформації.

Вранці 8 липня влада Білорусі заблокували доступ до сайту Наша Нива - найстарішої опозиційної газети країни на білоруській мові. Зараз видання продовжує працювати в соцмережах, а у журналістів проводять обшуки.

Журналісти кажуть, що не можуть зараз зв'язатися з співробітниками редакції, в тому числі і з головним редактором Єгором Мартиновичем.