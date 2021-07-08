На Львівщині дитина потрапила в реанімацію через укус змії

В реанімаційне відділення Дрогобицької дитячої лікарні у важкому стані госпіталізований 9-річний хлопчик з діагнозом "укус змії", повідомляє Цензор.НЕТ.

"7 липня о 21:40 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що в реанімаційне відділення Дрогобицької дитячої лікарні поступив хлопчик 2012 року народження, житель м. Бібрка Львівського району з діагнозом - укус змії третього пальця правої руки. Стан потерпілого - важкий" , - сказано в повідомленні.

Головне управління ДСНС України у Львівській області застерігає мешканців області бути обережними і уважними вирушаючи до лісу або на природу.

"Якщо випадково побачили плазуна поруч з собою - не панікуйте, не наближайтеся і не робіть різких рухів, а спокійно відійдіть. У плазунів поганий зір і слух, але своїм тілом вони дуже добре вловлюють коливання землі на відстані 10-15 метрів.