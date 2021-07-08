Китайський конкурент Toyota Prado відправився в продаж

Оновлений рамний позашляховик Maxus D90 Pro зовсім скоро надійде до дилерів. Старт продажів китайського автомобіля запланований на 15 липня 2021 року, повідомляє Автоцентр.

Від попередника рестайлінговий автомобіль відрізняється дизайном решітки радіатора і задніх ліхтарів. В обробці переважають більш якісні матеріали, а в списку опцій - нові пункти. За доплату Максус Д90 Про укомплектують системою мультимедіа зі збільшеним до 12,3 дюймів дисплеєм, сидіннями з вентиляцією і підігрівом, панорамним люком.

У рух рестайлінговий Maxus D90 Pro призводить 2,0-літровий бензиновий двигун з турбонаддувом потужністю 224 к.с. Також для китайського позашляховика запропонують дизельний мотор того ж об'єму. Його віддача - 218 к.с. Обидва працюють в парі з восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач.

У стандартному оснащенні моделі - ряд систем допомоги водієві. У їх числі система контролю смуги руху, запобігання зіткнень, інтелектуальний круїз-контроль і камери кругового огляду.

Оскільки дилери почнуть отримувати перші оновлені позашляховики приблизно через тиждень, точна вартість Maxus D90 Pro ще невідома. Орієнтовно, на рідному ринку марки новинку оцінять дешевше 27 000 доларів.