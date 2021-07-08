Олімпіада в Токіо пройде без глядачів

Змагання літніх Олімпійських ігор в Токіо в столичному регіоні пройдуть без глядачів, повідомляє Дзеркало тижня.

У Токіо відбулася зустріч організаторів Ігор, керівництва Міжнародного олімпійського комітету (МОК) і місцевої влади.

За підсумками переговорів було прийнято рішення закрити для уболівальників змагання, які проходитимуть в столичних префектурах Тіба, Канагава і Сайтама.

Олімпіада в Японії пройде з 23 липня по 8 серпня. При цьому місцевий уряд вже ухвалив рішення ввести режим надзвичайної ситуації в Токіо, який триватиме до 22 серпня. Це пов'язано із зростанням захворюваності коронавірусом серед населення.