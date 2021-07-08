Місцеві бюджети недоотримують мільярди через тіньовий продаж тютюну

Місцеві громади щороку недоотримують близько 2 млрд грн акцизних надходжень внаслідок продажу тютюнових виробів без обліку, у Мінфіні вважають розв’язком зміну принципу оподаткування, повідомляє Экономическая правда.

Так, влада хоче перекласти сплату частини акцизу з роздрібного продажу тютюнових виробів на великих гравців.

Сьогодні частина виробленої продукції продається без обліку, тобто "у тіні". Це призводить до того, що місцеві бюджети щорічно недоотримують 2 млрд грн через незастосування касових апаратів при продажу тютюнових виробів за готівку, пояснюють у відомстві.

Та з урахуванням запропонованих змін податок буде сплачуватись від всієї випущеної продукції виробниками безпосередньо та імпортерами, і не буде "втрачатися" при чисельних перепродажах.