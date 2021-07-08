Бельгійського посла в Південній Кореї відкликали через скандальну дружину

Міністр закордонних справ Бельгії Софі Вільмес відкликала посла країни в Південній Кореї Петера Лешуйе після другого за чотири місяці скандалу за участю його дружини, повідомляє Лента.Ру.

У ЗМІ потрапив запис з камери відеоспостереження: на ній дружина дипломата відважує ляпас продавцеві в магазині.

Термін перебування посла в Сеулі раніше урізали після попереднього подібного випадку: дружина бельгійця вступила в бійку з двірником, випадково зачепила її щіткою. Відзначається, що подробиці події ще належить з'ясувати. Після першого інциденту з жінки рішенням бельгійського МЗС зняли дипломатичний імунітет, проте постраждала сторона не збирається пред'являти звинувачення.

Міністр нагадала про борг посла «підтримувати добрі відносини» з республікою. Дипломатичне представництво випустило офіційні вибачення, проте, судячи з реакції в соціальних мережах, багато корейців залишилися незадоволені: вони чекали, що посол вибачиться особисто. Відзначається, що у Бельгії та Південної Кореї особливі відносини: в цьому році дипломатичному зв'язку виповнюється 120 років, а на початку 1950-х бельгійські війська відправляли брати участь в Корейській війні.