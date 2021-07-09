Чому автомобільні акумулятори виходять з ладу

Екстремальні температури, нерегулярне використання, короткі поїздки та вік авто – головні причини, що впливають на пускову потужність акумуляторної батареї, повідомляє 24 Канал.

Більшість водіїв згадують про акумулятор тільки, коли двигун відмовляється заводитися, а трапляється це найчастіше в холодну зимову пору. Однак літня спека – не менш небезпечна для АКБ.

Екстремальні температури

Літня спека з екстремально високими температурами може привести до втрати заряду акумулятора. На жаль, проблему часто неможливо виявити, поки не стане занадто пізно.

Як запобігти проблемі?

По можливості уникайте паркування на сонці;

Регулярно перевіряйте ступінь зарядки АКБ і в разі необхідності заряджайте. Мінімальний показник напруги розімкнутого ланцюга повинен бути не менше 12,5 В, а в ідеалі – 12,7В;

Періодично оглядайте стан клем – вони повинні бути не окисленими;

Тримайте під контролем стан генератора;

При поїздках на великі відстані не допускайте перезаряджання батареї. Для цього, наприклад, можна їхати з увімкненими фарами, під час стоянки включати максимальну кількість приладів, які споживають електроенергію.

Якщо батарея все-таки потребує заміни, встановлення нової краще довірити професіоналам. Адже акумулятор тісно пов'язаний з іншими електронними компонентами в автомобілі. Якщо електричне коло між АКБ і комп'ютерною системою автомобіля порушене, дані в блоках управління та інформаційно-розважальних системах можуть бути втрачені. Електронні компоненти, такі як радіоприймачі та вікна, можливо, потрібно буде перепрограмувати.

Нерегулярне використання

Багато водіїв думають, що при вимкненому двигуні електроенергія не витрачається. Це не так. Деяким системам, таким як сигналізація та замки, функції безключового доступу та навігації, потрібна електрика, навіть коли автомобіль припаркований. Саме тому після простою протягом декількох тижнів автомобіль може не завестися. Найчастіше подібна неприємність трапляється в холодну погоду або якщо батарея стара.

Як запобігти проблемі?

Якщо автомобілем довго не користувалися, акумулятор потрібно перевірити та зарядити за потреби, використовуючи спеціальний зарядний пристрій.

Водіння автомобіля один раз на тиждень протягом як мінімум сорока хвилин допоможе запобігти проблемам з запуском.

Часті короткі поїздки

При водінні в умовах «дім-робота-магазин», коли автовласник проїжджає тільки короткі відстані, акумулятор не може повністю перезарядитися. Навіть якісний і місткий акумулятор при такій експлуатації може передчасно вийти з ладу.

Як запобігти проблемі?

Хоча б раз на місяць вирушайте в далекі поїздки на автомобілі, щоб зарядити акумулятор через генератор.

Вік акумулятора

Зі збільшенням віку потужність акумулятора може знижуватися через корозію та сульфатацію, які перешкоджають правильній зарядці.

Як запобігти проблемі?

Регулярно перевіряйте акумулятор, щоб гарантувати належний рівень заряду та працездатність АКБ.

Нормальний строк служби акумулятора 4-5 років.

Проблеми з генератором та реле-регулятором

На генераторі з часом зношуються щітки, можуть виникати неполадки з ременем генератора або силою його натяжіння. Іноді виходить з ладу реле регулятор.

Як запобігти проблемі?

Часто старий акумулятор, або несправності електричних систем призводять до підвищеної загрузки генератора та реле-регулятора. Акумулятор треба вчасно обслуговувати (якщо він обслуговуємий) або міняти, а електрообладнання автомобіля періодично діагностувати.

Утеча струму

Така проблема проявляється коли якийсь зі споживачів струму витрачає його більше ніж потрібно під час парковки автомобіля. Це може бути пов’язано з поганим контактом датчику дверей, дефектом у проводці... насправді причин може бути багато.

Як запобігти проблемі?