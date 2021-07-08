Медведчук поскаржився на домашній арешт
Звинувачений у державній зраді народний депутат від фракції ОПЗЖ Віктор Медведчук поскаржився на обмеження, пов'язані з домашнім арештом, повідомляє Обозреватель.
За його словами, він не може в повній мірі займатися депутатськими обов'язками. Він зазначив, що проводить вдома час з дружиною і дочкою.
При цьому до нього постійно приїжджають колеги по партії, щотижня проводяться засідання стратегічної ради ОПЗЖ.
"Ритм роботи не змінився, працювати необхідно. Найголовніше обмеження – це неможливість виконання моїх депутатських повноважень", – підкреслив Медведчук.
Він вважає таке обмеження незаконним, так як повноваження народного депутата не можна припиняти.
"Хочу сказати, що у влади не вийшло і не вийде мене відсторонити від опозиційної політичної діяльності. Вона триває і буде тривати", – пообіцяв політик.