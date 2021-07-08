Медведчук поскаржився на домашній арешт

Звинувачений у державній зраді народний депутат від фракції ОПЗЖ Віктор Медведчук поскаржився на обмеження, пов'язані з домашнім арештом, повідомляє Обозреватель.

За його словами, він не може в повній мірі займатися депутатськими обов'язками. Він зазначив, що проводить вдома час з дружиною і дочкою.

При цьому до нього постійно приїжджають колеги по партії, щотижня проводяться засідання стратегічної ради ОПЗЖ.

"Ритм роботи не змінився, працювати необхідно. Найголовніше обмеження – це неможливість виконання моїх депутатських повноважень" , – підкреслив Медведчук.

Він вважає таке обмеження незаконним, так як повноваження народного депутата не можна припиняти.