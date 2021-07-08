Дощі та грози пішли: прогноз погоди на 9 липня

Дощі з грозами на якийсь час покинули Україну. На їх місце прийде сонячна погода з невеликою хмарністю протягом дня. Повітря вдень прогріється ще більше, ніж учора.

Отже, у п'ятницю, 9 липня, найпомірніша погода вдень буде в Чернівецькій області та в Криму - там температура повітря очікується на рівні 28-30°С, уночі - 17-19°С. Найбільш секотно ж буде на Закарпатті, на сході країни та в Запорізькій області - близько 31-33°С удень і від 15 до 19°С уночі. У цілому ж на заході прогнозують температуру від 29 до 32°С удень і 15-18°С уночі, на півдні - 29-31°С удень і від 17 до, місцями, 20°С уночі. У центральних областях очікується 29-32°С удень, уночі - від 16 до 20°С у Київській області. На півночі температура підніметься вдень до 30-32°С, уночі ж опуститься до 17-19°С.

Дощів, і тим більше гроз, 9 липня в Україні вже не очікується ніде - на всій території, за прогнозом, буде сонце та легка хмарність. Також у деяких районах буде досить вітряна погода - наприклад, на сході та на заході очікуються шквали близько 11-18 км/год, а в деяких районах на заході - навіть до 22 км/год. У центрі, на півдні та в Криму буде найменш вітряно - там прогнозують вітер від 7 до 14 км/год. На півночі країни очікується вітер близько 7-11 км/год.

У столиці України, Києві , 9 липня очікується температура від 18 до 30°С протягом дня, вітер 7-11 км/год і, так само, як і всюди, невелика хмарність.