В Україні можуть призупинити видачу водійських посвідчень
Сервісні центри МВС можуть зупинити надання адміністративних послуг з реєстрації автомобілів і видачу водійських посвідчень, повідомляє Деловая столица.
Про це йдеться в оголошенні на сайті сервісного центру МВС.
"У зв’язку із затримкою у постачанні бланкової продукції від ДП "Поліграфічний комбінат "Україна" можливе тимчасове припинення надання адміністративних послуг з реєстрації/перереєстрації транспортних засобів та видачі посвідчення водія", — йдеться в повідомленні.
У користувачів просять вибачення за незручності і пропонують стежити за інформацією про роботу регіональних сервісних центрів МВС на відповідних сайтах.