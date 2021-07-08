В Україні можуть призупинити видачу водійських посвідчень

Сервісні центри МВС можуть зупинити надання адміністративних послуг з реєстрації автомобілів і видачу водійських посвідчень, повідомляє Деловая столица.

Про це йдеться в оголошенні на сайті сервісного центру МВС.

"У зв’язку із затримкою у постачанні бланкової продукції від ДП "Поліграфічний комбінат "Україна" можливе тимчасове припинення надання адміністративних послуг з реєстрації/перереєстрації транспортних засобів та видачі посвідчення водія" , — йдеться в повідомленні.

У користувачів просять вибачення за незручності і пропонують стежити за інформацією про роботу регіональних сервісних центрів МВС на відповідних сайтах.