Спецпредставника ОБСЄ в Україні може замінити громадянин Фінлянді

Спеціального представника глави ОБСЄ в Україні Хайді Грау, яка до кінця липня покине Тристоронню контактну групу (ТКГ) по Донбасу, може замінити громадянин Фінляндії, повідомляє РБК-Украина.

Про це заявив представник України в ТКГ Сергія Гармаша.

"Пані Грау, наскільки мені відомо, йде. Може бути вона проведе останнє засідання цього літа, орієнтовно, 22 липня. Тому нам немає сенсу заявляти про її виключення" , - сказав він в ефірі телеканалу"Україна 24".

Відповідаючи на запитання ведучої, хто на цій посаді замінить Грау Гармаш сказав, що ім'я людини ще не відомо.

"Відомо від якої країни буде представник. За моєю інформацією - це Фінляндія" , - додав представник України в ТКГ.

Коментуючи роботу Грау в ТКГ Гармаш зазначив: "вона, мабуть, під свій відхід хотіла розблокувати роботу політичної підгрупи. Однак їй не дає це право тиснути на українську делегацію і не помічати реальні причини цього блокування".

Автор: Дмитрий Кузнецов