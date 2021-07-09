В Україні знайшли трипільське поселення, віком 6 тис. років

На Хмельниччині поблизу села Голоскова Кам`янець-Подільського району учасники археологічної експедиції натрапили на трипільське поселення, датоване 5-м тисячоліттям до нашої ери, повідомляє Обозреватель.

Розкопки проводили на пагорбі – на тому самому місці, де понад 70 років тому, у1947-му році місцевий краєзнавець Микола Бурковський знайшов залишки трипільського поселення, але відтоді ніяких досліджень тут не проводили.

Про це iнформує suspilne.media﻿ та опублікувало відповідне відео на Youtube-каналі. Зазначається, що археологічної експедиції крім науковців входять студенти й магістранти-історики, які допомагають археологам під час канікул на громадських засадах.

Археологи шукали артефакти у трьох траншеях, зроблених в полі, яке просто всіяне уламками теракотової кераміки. Тут зараз розташовані сільськогосподарські угіддя, і під тиском техніки глиняні вироби не могли залишитися цілими.

Поле всіяне уламками теракотової кераміки. Джерело: suspilne.media

Археологи шукали артефакти у трьох траншеях. Джерело: suspilne.media

У третій траншеї дослідники натрапили на кам`яну кладку, розташовану на глибині 1,5 метра. За словами науковців, знайдені червоні цеглини – це залишки перекриття поміж першим та другим поверхом будівлі, яка була характерною для трипільців. Наші предки будували наземні глинобитні двоповерхові хати з дерев`яними каркасами.

Знайдене перекриття з червоної цегли. Джерело: suspilne.media

Трипільці були землеробами, вони вирощували ячмінь і пшеницю, тримали велику рогату худобу, займались полюванням та риболовлею. Однак попри це, трипільці на довго не затримувалися на одному місці. Вони часто переселялися з місця на місце - приблизно раз на 50-80 років. При цьому вони спалювали своє поселення.

Археологи кажуть, що знайдене трипільське поселення займало площу приблизно в 10 гектарів.

Дослідники натрапили на кам`яну кладку. Джерело: suspilne.media

Вік поселення визначають за знайденими кістками, а за знайденими уламками кераміки визначають приблизну кількість людей, які в даному селищі. Попередньо знайдені рештки кераміки датують в межах останньої третини п’ятого – початку четвертого тисячоліття до нової ери.