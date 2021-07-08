У України буде принципова розмова з Німеччиною по "ПП-2"

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Німеччини 12 липня Україна обстоюватиме принципову позицію щодо газопроводу "Північний потік-2", повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Президент їде на зустріч із принциповою позицією. Це буде розмова партнерів. Там, де цінуємо підтримку Німеччини, ми дякуватимемо за це. Там, де в нас позиції з Німеччиною не сходяться в питанні "Північного потоку-2", там буде принципова розмова", - сказав Кулеба журналістам після конференції з питань реформ в Україні у Вільнюсі в четвер.

Міністр зазначив, що Україна не відступить від позиції про те, що "Північний потік-2" - це загроза, насамперед, безпекового характеру.