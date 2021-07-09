У Раді готують законопроект про доноси на водіїв

Чиновники МВС вирішили відновити практику доносів, яка активно використовувалась за часів сталінських репресій. Зараз доноси обіцяють поновити з використанням сучасних цифрових технологій, повідомляє 24 Канал.

В МВС готують законопроект, який дозволить кожному громадянину фіксувати порушення Правил дорожнього руху іншими його учасниками (не всіма, а лише тими які мають номерний знак) і відправляти відеозапис цього порушення у поліцію.

Планується, що для цього повинен бути розроблений окремий додаток, авторизуватися у якому можна буде через "Дію". Телефон з ввімкненою камерою "помічник поліції" буде встановлювати у своєму транспортному засобі та коли він побачить порушення – мусить натиснути на екран. Тоді відео буде надіслано у поліцію.

Також цікаво, що тим, хто відправлятиме такі доноси обіцяють "тридцять сребреників" - 10% від суми сплаченого порушником штрафу буде поступати на рахунок "помічника поліції".

Як каже один з народних депутатів, який колись захищав права водіїв, Олександр Куницький, у такого законопроекту є дуже великі шанси бути прийнятим у сесійному залі Верховної Ради.