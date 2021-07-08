Стали відомі назва та вартість книги Юлії Мендель

Книга мемуарів колишнього прес-секретаря Володимира Зеленського Юлії Мендель, в якій вона описала свій дворічний досвід роботи в Офісі президента, називається "Кожен з нас - Президент", повідомляє Страна.ua.

На обкладинці, яка оформлена в стриманих чорно-сірих тонах, зображена сама Мендель в піджаку. Дівчина посміхається і дивиться в бік. Над назвою книги написана фраза: "Обличчя нової країни".

Видавцем книги став клуб "Сімейного дозвілля" (Харків). У продажу мемуари з'являться вже 11 липня, вартість книги 190 гривень. Вона досить об'ємна - 288 сторінок.

Хоча на сьогоднішній день книги ще немає в продажу, вже можна оформити попереднє замовлення.

Вікові обмеження книги - 16+.

Раніше журналісти прочитали уривок з книги Юлії Мендель і проаналізували його. У ньому не йдеться про інсайд ОП або співпрацю з Володимиром Зеленським. Автор розмірковує про уроки історії для народу, ідентичності та мови.

Радянського солдата, який переміг нацизм, Мендель бачить як неврівноваженого ґвалтівника з алкогольною залежністю. Російськомовні українці, в її розумінні, неодмінно нудьгують по СРСР і "топлять" за Росію.

Частина тексту присвячена розвитку тези про "українську російську мову". Юлія пояснила, що має на увазі "соковитий суржик", який треба впроваджувати.

За допомогою з вибором фотографії для обкладинки Мендель зверталася до своїх читачів в соціальних мережах. Дівчина показала три варіанти, там був остаточний варіант обкладинки і ще два знімки, на одному з яких Мендель була одягнена в червону сукню з глибоким вирізом ззаду.