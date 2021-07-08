Шмигаль запевнив, що замовленої COVID-вакцини вистачить усім
Премʼєр-міністр Денис Шмигаль розповів, що українська влада вже замовила достатню кількість вакцин від коронавірусу, яких має вистачити усім громадянам, повідомляє Деловая столица.
Про це очільник уряду заявив в інтервʼю виданню LRT.
Як нагадав Шмигаль, на початку пандемії країни зіткнулися з проблемою щодо забезпечення вакцинами від коронавірусу, бо виробники не встигали забезпечити міжнародний попит.
"Наразі ситуація виглядає інакше. Завдяки злагодженій роботі президента України, уряду, а також за підтримки міжнародних партнерів, в тому числі завдяки механізму COVAX, Україна має домовленості на поставки достатньої кількості безпечних вакцин, яких вистачить всім українцям", — сказав він.
Шмигаль також подякував країнам та організаціям, які допомогли та продовжують допомагати з вакцинами від коронавірусу для українців.