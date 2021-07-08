Святослава Вакарчука запідозрили в романі з 23-річною співачкою
Український артист Святослав Вакарчук відправився в тур з екс-учасницею шоу "Голос країни", 23-річною Віталіною Мусієнко, повідомляє УНИАН.
Так, вони багато часу проводять разом, тому в ЗМІ просочилася інформація про їх можливий роман. За словами інсайдерів, пару навіть "застукали" під час поцілунків і обіймів. При цьому ні Святослав, ні Віталіна поки ніяк не прокоментували ці чутки.
Нагадаємо, місяць тому Святослав Вакарчук заявив, що розлучається зі своєю дружиною Лялею Фонарьовою.
"Після більш ніж 20 років щасливого і насиченого радістю життя, наші з Лялею дороги розійшлися", - написав тоді лідер групи "Океан Ельзи" в Instagram.