Святослава Вакарчука запідозрили в романі з 23-річною співачкою

Український артист Святослав Вакарчук відправився в тур з екс-учасницею шоу "Голос країни", 23-річною Віталіною Мусієнко, повідомляє УНИАН.

Так, вони багато часу проводять разом, тому в ЗМІ просочилася інформація про їх можливий роман. За словами інсайдерів, пару навіть "застукали" під час поцілунків і обіймів. При цьому ні Святослав, ні Віталіна поки ніяк не прокоментували ці чутки.

Нагадаємо, місяць тому Святослав Вакарчук заявив, що розлучається зі своєю дружиною Лялею Фонарьовою.