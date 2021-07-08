ООН рекомендувала Україні провести перепис населення

Україні необхідно провести перепис населення, оскільки на сьогодні його точна чисельність невідома. Це важливо для надання соціально-економічних послуг та прийняття рішень, повідомляє РБК-Украина.

"Одним з викликів залишається те, що останній перепис населення Україна проводила в 2001 році. Вона пропустила серію переписів по всьому світу в 2010 - му" , - сказала представник ООН в Україні з гуманітарних питань Оснату Лубрани на міжнародній конференції з питань реформ в Україні у Вільнюсі.

Представник ООН підкреслила, що важливо провести перепис населення в Україні, оскільки на сьогодні невідома його точна чисельність.

"Востаннє це було 48 млн, зараз населення оцінюється в 41,6 млн" , - уточнила вона.

За її словами, важливо провести новий перепис, щоб кожен громадянин України був врахований. Це дозволить українському уряду забезпечити надання соціально-економічних послуг і приймати вивірені рішення.

Автор: Дмитрий Кузнецов