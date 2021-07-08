Меню у школах почнуть змінювати з 1 вересня: чим годуватимуть дітей
У школах України з 1 вересня почнуть вводити нове меню. Однак їжа в шкільних їдальнях зміниться не відразу у всіх школах. У Міністерстві освіти та науки пояснили, що перехідний період триватиме до 1 січня 2022 року, повідомляє РБК-Украина.
Нові норми харчування для школярів вступлять в дію з 1 вересня 2021 року. Постанова вже почала діяти, але не всі школи встигнуть до початку навчального року провести реорганізацію закупівель харчових продуктів і послуг з харчування. Тому МОН спільно з МОЗ розробили зміни до постанови та встановили новий гнучкий графік переходу – до 1 січня 2022 року.
Також у МОН зазначили, що проконтролювати дотримання оновленого харчування у школах одразу не зможуть.
"На сьогодні відсутні правові підстави для здійснення заходів державного контролю за дотриманням навчальними закладами та їх засновниками нових норм харчування, передбачених законодавством", - сказано в повідомленні.
Що буде заборонено в шкільному меню:
- М'ясні та рибні продукти промислового та кулінарного виробництва
- Гриби
- Не пастеризоване молоко і продукти, які виготовляють з такого молока
- Не пастеризовані соки
- Газовані напої
- Соки
- Чипси та сухарики, а також інші снеки, в яких міститься солі понад 0,12 грама на 100 продукту або понад 10 грамів цукру на 100 грамів продукту
- Кондитерські вироби
- Харчові концентрати
- Вироби з кремом
- Морозиво
Чим годуватимуть дітей
Нове шкільне меню складається зі 160 страв, в розробці яких брав участь знаменитий кулінар Євген Клопотенко.
У шкільних їдальнях з'являться традиційні українські страви, страви з раціону різних народів світу, безглютенові страви, безлактозні страви, а кількість фруктів і м'яса буде збільшено.
Як розповів Клопотенко, складено меню на 4 тижні з технологічними картами та покроковими рецептами приготування. Кількість цукру і солі скоротять, хліба стане менше, але дозволили використовувати спеції, щоб зробити страви насиченими.
Автор: Анна Шиканова