Син Лукашенка і чиновники: список санкцій України проти Білорусі
Кабінет міністрів України представив список санкцій проти Білорусі. Зокрема, до списку санкцій потрапив син Олександра Лукашенка, повідомляє РБК-Украина.
Також Україна внесла до списку санкцій главу Слідкому Білорусі, главу МВС, керівників міліції, главу ЦВК, членів ЦВК, главу Адміністрації президента Білорусі, главу КДБ, прес-секретаря Лукашенка, командира спецназу "Альфа", главу Конституційного суду Білорусі.
Цим особам буде заборонений в'їзд і транзит по території України, а також їх активи будуть заморожені.
Всього в санкційний список потрапили 52 людини. Однак глави білоруського режиму Олександра Лукашенка в ньому немає.