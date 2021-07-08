Перед матчами збірної на Євро-2020 українці "гуглили" валідол

Перед кожним матчем Євро-2020, у якому брала участь збірна України, інтерес українців до седативних препаратів, зокрема до "Корвалолу" і "Валідолу", зростав, повідомляє Деловая столица.

Про це свідчать дані YouScan у соціальних мережах.

Так, у червні усього було зафіксовано 8 892 пошуки заспокійливих препаратів "Корвалол" і "Валідол", що вдвічі більше ніж у травні. При цьому в червні Google Trends зафіксували пік згадувань корвалолу 29.06 в день матчу між збірними України та Швеції

Також в цей період зросли згадування за темами «серце» та «Валідол». Причиною цього є поняття «валідольний матч», популярне серед футбольних фанів. Воно означає напружену, видовищну гру з непередбачуваним результатом. Крім цього вболівальники використовують схожий термін — «валідольна перемога».

За словами голови ради директорів Darnitsa Group Дмитра Шимківа, в період матчу з австрійцями попит на Корвалол зріс на 32%.