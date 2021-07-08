Вбивць президента Гаїті затримали

Двох членів угруповання, що брало участь у вбивстві президента Гаїті Жовенеля Моїз, зловили поліцейські. Ще шістьох затримали до того, а ще одна група злочинців оточена силовиками. Про це заявив спеціальний представник генерального секретаря ООН в країні, повідомляє Лента.Ру.

Мова йде про велику групі підозрюваних, які перебувають в двох будівлях.

Група невстановлених осіб атакувала резиденцію президента Гаїті в ніч на 7 липня. Зловмисники смертельно поранили главу держави з вогнепальної зброї, він отримав 12 вогнепальних поранень. Перша леді Гаїті Мартін Моїз також постраждала і була госпіталізована в критичному стані. У країні оголосили військовий стан.

Посол Гаїті в США Бокчіт Едмонд звинуватив у вбивстві Жовенеля Моїз іноземних найманців. Дипломат також спростував версію про те, що до смерті Моїз причетні співробітники Управління по боротьбі з наркотиками США (Drug Enforcement Administration, DEA), за яких імовірно видавали себе вбивці.