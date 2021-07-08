Торнадо наробив біди на базі підводних човнів ВМС США (фото)
На південному сході США розбушувався тропічний шторм Ельза і пронісся сильний торнадо. У Джексонвіллі (штат Флорида) внаслідок негоди загинула одна особа, а на базі підводних човнів у штаті Джорджія поранення отримали 10 людей, повідомляє Обозреватель.
Негода також вдарила по Південній Кароліні. Так, на острові Едісто штормовий вітер повалив дерева, які заблокували дороги, і спровокував аварію на лінії електропередач. У підсумку район залишився без світла.
Станом на 8:00 четверга, 8 липня, у штаті Південна Кароліна більше 18 000 будинків і підприємств як і раніше були без електрики, а у Флориді – понад 2400 споживачів.
Днем раніше, 7 липня, на тлі тропічного шторму утворився торнадо, який накрив наметовий табір на базі військово-морських підводних човнів Кінгс-Бей на півдні Джорджії.
Там постраждали 10 осіб, їх госпіталізували до місцевих медичних установ.
Пошкодження також отримали кілька транспортних засобів, будівель і споруд на паркінгу для будинків на колесах. Деякі авто перевернуло на дах.
Представник бази Скотт Бассетт уточнив, що загрози для життя постраждалих немає.
"Парк для автофургонів сильно постраждав. Трейлери перевернуті, трейлери в озері!" – повідомив очевидець, який зняв наслідки торнадо на відео.
На Facebook-сторінці Кінгс-Бей зазначається, що військова техніка на базі не постраждала. Представники бази також подякували службам порятунку за оперативність.
"Їхня швидка реакція, безумовно, допомогла", – сказано в повідомленні.
Відомо, що Ельза – п'ятий за рахунком атлантичний шторм і перший ураган сезону 2021 року.