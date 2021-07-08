Торнадо наробив біди на базі підводних човнів ВМС США (фото)

На південному сході США розбушувався тропічний шторм Ельза і пронісся сильний торнадо. У Джексонвіллі (штат Флорида) внаслідок негоди загинула одна особа, а на базі підводних човнів у штаті Джорджія поранення отримали 10 людей, повідомляє Обозреватель.

Військовий дає коментар на тлі перевернутого фургона. Джерело: Facebook / Naval Submarine Base Kings Bay

Негода також вдарила по Південній Кароліні. Так, на острові Едісто штормовий вітер повалив дерева, які заблокували дороги, і спровокував аварію на лінії електропередач. У підсумку район залишився без світла.

Станом на 8:00 четверга, 8 липня, у штаті Південна Кароліна більше 18 000 будинків і підприємств як і раніше були без електрики, а у Флориді – понад 2400 споживачів.

Днем раніше, 7 липня, на тлі тропічного шторму утворився торнадо, який накрив наметовий табір на базі військово-морських підводних човнів Кінгс-Бей на півдні Джорджії.

Там постраждали 10 осіб, їх госпіталізували до місцевих медичних установ.

Пошкодження також отримали кілька транспортних засобів, будівель і споруд на паркінгу для будинків на колесах. Деякі авто перевернуло на дах.

На базі повалило дерева. Джерело: Facebook / Naval Submarine Base Kings Bay

Представник бази Скотт Бассетт уточнив, що загрози для життя постраждалих немає.

"Парк для автофургонів сильно постраждав. Трейлери перевернуті, трейлери в озері!" – повідомив очевидець, який зняв наслідки торнадо на відео.

Торнадо наробив біди. Джерело: Скрин відео

Вітер зносив усе на своєму шляху. Джерело: Скрин відео

На Facebook-сторінці Кінгс-Бей зазначається, що військова техніка на базі не постраждала. Представники бази також подякували службам порятунку за оперативність.

"Їхня швидка реакція, безумовно, допомогла" , – сказано в повідомленні.

Деякі речі штормовий вітер заніс у воду. Джерело: Facebook / Naval Submarine Base Kings Bay

Наслідки торнадо. Джерело: Facebook / Naval Submarine Base Kings Bay

Торнадо накрив базу підводних човнів ВМС США і містечко будинків на колесах біля неї. Джерело: Facebook / Naval Submarine Base Kings Bay

Руйнування на базі. Джерело: Facebook / Naval Submarine Base Kings Bay

Відомо, що Ельза – п'ятий за рахунком атлантичний шторм і перший ураган сезону 2021 року.