Зеленський змінив голову Івано-Франківської ОДА

Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Бойчука з посади голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації та призначив на посаду Світлану Онищук, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідні укази №280/2021 та №281/2021 оприлюднено на сайті глави держави в четвер.

Під час зустрічі в Офісі президента Зеленський вручив новій голові Івано-Франківської ОДА службове посвідчення та побажав успіхів на посаді.

"Вірю, що ваш фаховий рівень, досвід держслужби та знання регіону допоможе зробити роботу облдержадміністрації ще ефективнішою задля творення історії успіху вашої рідної Івано-Франківщини", - зазначив президент.

Серед пріоритетів глава держави назвав розвиток інфраструктури й туристичного потенціалу регіону, а також залучення інвестицій.

Як повідомлялося, 7 липня Кабінет Міністрів України погодив призначення Світлани Онищук головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

Онищук є чинним заступником голови Івано-Франківської обладміністрації. До цього працювала начальником Міжрегіонального управління Національного агентства з питань державної служби в Чернівецькій, Івано-Франківській і Тернопільській областях.

Кабмін також погодив звільнення чинного голови Івано-Франківської обладміністрації Андрія Бойчука.

Бойчука було призначено на посаду голови ОДА 26 грудня 2020 року. До цього він працював у структурах з обслуговування магістральних газопроводів. З 2010 року обіймав різні посади в компанії "Укртрансгаз". У 2014-2015 роках був директором департаменту з питань функціонування та реформування нафтогазового сектору Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.