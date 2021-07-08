Гектар по 75 тис. грн: експерт назвав регіони з найдорожчою землею

Економічно обґрунтована середня вартість с/г земель в Україні становить 51,2 тис. Грн за гектар. Зазначена сума випливає з середньої орендної плати за землю, яка в минулому році сягала 3425 грн за 1 гектар, повідомляє UBR.

Також впливає ставка по довгострокових кредитах в іноземній валюті - 6,7%.

При цьому в залежності від регіону вартість буде відрізнятися. У деяких областях - в 2-2,5 рази. Найвищі ціни будуть в Київській області - від 26,5 тис. Грн до 74,6 тис. Грн за гектар, розповіла експерт УКАБ з земельних питань Еліна Юрченко.

Крім того, максимальна ціна корелює з високими врожаями у Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Полтавській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Чернігівській областях. У минулому році в цих регіонах врожайність перевищувала 5 т з 1 га, а ціна гектара буде досягати $ 2-2,5 тис.

Одночасно найнижчі ціни очікуються в Запорізькій, Волинській, Дніпропетровській, Луганській, Донецькій, Херсонській областях - трохи більше $ 1 тис., Додала Юрченко.

Також експерти пояснюють, що на формування ціни окремої ділянки буде впливати нормативна грошова оцінка, площа, розміщення, врожайність і орендна плата. Визначити ринкову ціну ще складно, тому що на ринку ще недостатньо угод.

Тому на даному етапі для визначення економічно виваженої вартості враховується рівень орендної плати як дохід від розміщених інвестицій. Також береться до уваги ставка по довгострокових кредитах в іноземній валюті як критерій оцінки використання коштів.