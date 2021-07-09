"Дія" почала співпрацювати з готелями: заселення за одну хвилину
В Україні тепер можна заселятись в готелі з допомогою мобільного застосунку "Дія", повідомляє Сегодня.
Про це повідомляє прес-служба "Дії".
Разом з "Дією" процес check-in в готель займає усього 1 хвилину. Для цього потрібно:
- Відкрити цифровий документ у "Дії".
- Адміністратор зчитує штрихкод.
- Підтвердити запит у застосунку на передання копії цифрового документа.
"Дедалі більше партнерів долучаються до "Дії" і це круто. Спрощуємо життя українцям у найрізноманітніших сферах", - йдеться у повідомленні прес-служби "Дії".
Наразі скористатись дією при заселенні можна лише у Gagarinn Hotel.