"Дія" почала співпрацювати з готелями: заселення за одну хвилину

В Україні тепер можна заселятись в готелі з допомогою мобільного застосунку "Дія", повідомляє Сегодня.

Про це повідомляє прес-служба "Дії".

Разом з "Дією" процес check-in в готель займає усього 1 хвилину. Для цього потрібно:

Відкрити цифровий документ у "Дії".

Адміністратор зчитує штрихкод.

Підтвердити запит у застосунку на передання копії цифрового документа.

"Дедалі більше партнерів долучаються до "Дії" і це круто. Спрощуємо життя українцям у найрізноманітніших сферах", - йдеться у повідомленні прес-служби "Дії".

Наразі скористатись дією при заселенні можна лише у Gagarinn Hotel.