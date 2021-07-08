Після вакцинації CoronaVac українці зможуть відвідати тільки 10 країн

Громадяни України, які зробили щеплення від коронавірусу китайською вакциною CoronaVac (Sinovac) і мають сертифікат вакцинації міжнародного зразка, зможуть відвідати поки тільки 10 країн, повідомляє Деловая столица.

Про це повідомляє Telegram-канал медичного сервісу Helsi.me.

"У які країни ЄС можна полетіти, якщо ви вже отримали дві дози CoronaVac та маєте міжнародне свідоцтво! Іспанія, Естонія, Австрія, Нідерланди, Молдова, Угорщина, Туреччина, Греція, Болгарія, Португальська Мадейра" , — йдеться в повідомленні.

Відзначається, що деякі з цих країн просять заповнити спеціальні анкети, тому перед вʼїздом необхідно перевірити інформацію на сайтах їх посольств.

Крім того, при вʼїзді потрібно показувати роздруковане міжнародне свідоцтво англійською мовою.

Список країн, в яких можна подорожувати з вакциною CoronaVac, постійно розширюється.