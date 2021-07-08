Зеленський провів телефонну розмову з Ердоганом: про що говорили

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом, у якій наголосив, що стратегічне партнерство між Україною й Туреччиною динамічно розвивається і є прикладом справжніх дружних стосунків, що підкріплюється конкретними справами, повідомляє УНИАН.

Так, Зеленський та Ердоган обговорили перспективи взаємодії в енергетичній сфері. Президент України зазначив, що для нашої країни, як і для Туреччини, актуальним є завдання диверсифікації джерел та маршрутів поставок природного газу. Була досягнута домовленість про спільне опрацювання можливих варіантів взаємодії у цій галузі.

Крім того, президенти відзначили активізацію роботи переговорної групи та констатували необхідність фіналізації Угоди про зону вільної торгівлі між Україною й Туреччиною.

Лідери держав обмінялись думками щодо важливості поглиблення співробітництва у сфері безпеки й оборони.

"Поглиблення взаємодії між Україною та Туреччиною – важливий чинник забезпечення миру і стабільності в Чорноморському регіоні, і реальним прикладом такої роботи є взаємодія у форматі «Квадрига" , – зазначив президент України.

Глава держави подякував Туреччині за рішучу підтримку України на шляху до набуття повноправного членства в НАТО, зокрема під час Брюссельського саміту Альянсу.