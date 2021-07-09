УЄФА відкрив справу після матчу Англія - Данія

Європейський футбольний союз (УЄФА) почав розслідування епізоду, який трапився з голкіпером датчан Каспером Шмейхелем в матчі 1/2 фіналу проти Англії, пише пресслужба організації. Під час виконання пенальті нападником господарів Гаррі Кейном, один з уболівальників, які зібралися на "Уемблі", намагався засліпити Шмейхеля, повідомляє Обозреватель.

В ефір телетрансляції потрапив момент, де видно, як на обличчі Каспера з'являються відблиски від лазерної указки.

Каспер Шмейхель з відблисками на обличчі. Джерело: Кадр з трансляції

Крім цього під розслідування УЄФА потрапило використання петард на грі, а також зневажлива поведінка англійських фанатів під час виконання гімну Данії.

Варто відзначити, що незважаючи на спробу засліпити воротаря, він зміг відбити пенальті Кейна. Форвард "Тоттенгема" відправив м'яч у ворота з другої спроби.

Каспер Шмейхель відбив першу спробу.

Гаррі Магуайр.

У екстратаймі Рахім Стерлінг сам впав у штрафному, після чого нідерландський рефері Данні Маккелі призначив дуже спірний пенальті.