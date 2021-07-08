Медики пояснили, як не переплутати лептоспіроз і коронавірус

Медики пояснили, як не переплутати лептоспіроз і коронавірус

Відразу 13 випадків лептоспірозу виявлено в Україні з початку 2021 року. Це небезпечне захворювання можна підхопити під час купання в заражених водоймах, на рибалці, сіножаті на зволожених територіях, при догляді за хворими і інфікованими тваринами, повідомляє Страна.ua.

Влітку, коли люди проводять більше часу біля водойм, захворюваність на лептоспіроз зростає.

Бактерія, яка викликає лептоспіроз у людей, потрапляє в воду з сечею інфікованих тварин, найчастіше - гризунів, також це може бути худоба, собаки, дикі тварини. Від людини до людини захворювання не передається.

У тіло людини бактерія лептоспірозу потрапляє через тріщини, порізи або рани на шкірі або слизові оболонки (очі, ніс, рот).

Лептоспіроз буває складно діагностувати, адже симптоми схожі на прояви інших захворювань - наприклад, можуть нагадувати грип або Covid-19. До того ж, іноді хвороба може мати безсимптомний перебіг.

Симптоми лептоспірозу:

  • висока температура
  • головний біль
  • озноб
  • біль у м'язах
  • блювота і діарея
  • жовтяниця
  • почервоніння очей
  • висипання

Людина може захворіти на лептоспіроз в період від двох днів до чотирьох тижнів після зараження. Хвороба зазвичай починається різко з лихоманки і інших симптомів. Лептоспіроз може перетікати з першої фази з вищезазначеними симптомами до другої - більш важкою - яка може призвести до ураження нирок, печінки або менінгіту. У разі несвоєчасного звернення за медичною допомогою хвороба може призвести до смерті.

Щоб уникнути лептоспірозу:

  • уникайте потенційно заражених водойм і риболовлі в них
  • вакцинуйте домашніх і сільськогосподарських тварин проти лептоспірозу
  • уникайте контактів з хворими і інфікованими тваринами
  • знищуйте гризунів в своїх будинках

При найменших симптомах захворювання і в разі контакту з потенційно зараженою водою слід звернутися до лікаря. При підозрі на лептоспіроз лікування необхідно почати якомога швидше, адже захворювання швидко прогресує. Несвоєчасне звернення до лікаря може коштувати життя.

медики нагадали про небезпеку лептоспірозу

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