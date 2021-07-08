Медики пояснили, як не переплутати лептоспіроз і коронавірус

Відразу 13 випадків лептоспірозу виявлено в Україні з початку 2021 року. Це небезпечне захворювання можна підхопити під час купання в заражених водоймах, на рибалці, сіножаті на зволожених територіях, при догляді за хворими і інфікованими тваринами, повідомляє Страна.ua.

Влітку, коли люди проводять більше часу біля водойм, захворюваність на лептоспіроз зростає.

Бактерія, яка викликає лептоспіроз у людей, потрапляє в воду з сечею інфікованих тварин, найчастіше - гризунів, також це може бути худоба, собаки, дикі тварини. Від людини до людини захворювання не передається.

У тіло людини бактерія лептоспірозу потрапляє через тріщини, порізи або рани на шкірі або слизові оболонки (очі, ніс, рот).

Лептоспіроз буває складно діагностувати, адже симптоми схожі на прояви інших захворювань - наприклад, можуть нагадувати грип або Covid-19. До того ж, іноді хвороба може мати безсимптомний перебіг.

Симптоми лептоспірозу:

висока температура

головний біль

озноб

біль у м'язах

блювота і діарея

жовтяниця

почервоніння очей

висипання

Людина може захворіти на лептоспіроз в період від двох днів до чотирьох тижнів після зараження. Хвороба зазвичай починається різко з лихоманки і інших симптомів. Лептоспіроз може перетікати з першої фази з вищезазначеними симптомами до другої - більш важкою - яка може призвести до ураження нирок, печінки або менінгіту. У разі несвоєчасного звернення за медичною допомогою хвороба може призвести до смерті.

Щоб уникнути лептоспірозу:

уникайте потенційно заражених водойм і риболовлі в них

вакцинуйте домашніх і сільськогосподарських тварин проти лептоспірозу

уникайте контактів з хворими і інфікованими тваринами

знищуйте гризунів в своїх будинках

При найменших симптомах захворювання і в разі контакту з потенційно зараженою водою слід звернутися до лікаря. При підозрі на лептоспіроз лікування необхідно почати якомога швидше, адже захворювання швидко прогресує. Несвоєчасне звернення до лікаря може коштувати життя.