У МЗС назвали число ув'язнених в таємних тюрмах ОРДЛО
На окупованій території Донбасу діє понад 160 таємних в'язниць, в яких містяться понад 3500 осіб, повідомляє Ділова столиця.
Про це заявила заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова на онлайн засіданні 47-ї сесії Ради з прав людини ООН.
"На жаль, РФ вже восьмий рік поспіль щодня здійснює злочини проти громадян України — вдаючись до тортур та психологічного тиску на незаконно затриманих як на тимчасово окупованих територіях України, так і на території Російської Федерації. Незаконна вʼязниця "Ізоляція" в окупованому м.Донецьк є яскравим прикладом цих жахів і ототожнює справжнє обличчя російського окупанта", — сказала вона.
Джапарова зазначила, що колишні вʼязні донецької таємної вʼязниці "Ізоляція", зокрема журналіст Станіслав Асєєв, розповіли про страшні тортури увʼязнених.
"За даними Генеральної прокуратури, в окупованих Донецьку та Луганську понад 160 подібних незаконних обʼєктів та понад 3500 громадян України, які незаконно утримуються в них", — додала вона.
Заступник голови МЗС підкреслила, що необхідно домогтися від Росії закриття таємних вʼязниць в ОРДЛО і доступу представників міжнародних гуманітарних організацій до місць позбавлення волі, а також забезпечення повноцінного конфіденційного спілкування з усіма затриманими на окупованих територіях.
"Зі свого боку, Україна вживатиме всіх необхідних заходів для притягнення до відповідальності всіх винних у цих грубих порушеннях прав людини, особливо тих, що становлять військові злочини", — додала вона.