У МЗС назвали число ув'язнених в таємних тюрмах ОРДЛО

На окупованій території Донбасу діє понад 160 таємних в'язниць, в яких містяться понад 3500 осіб, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявила заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова на онлайн засіданні 47-ї сесії Ради з прав людини ООН.

"На жаль, РФ вже восьмий рік поспіль щодня здійснює злочини проти громадян України — вдаючись до тортур та психологічного тиску на незаконно затриманих як на тимчасово окупованих територіях України, так і на території Російської Федерації. Незаконна вʼязниця "Ізоляція" в окупованому м.Донецьк є яскравим прикладом цих жахів і ототожнює справжнє обличчя російського окупанта" , — сказала вона.

Джапарова зазначила, що колишні вʼязні донецької таємної вʼязниці "Ізоляція", зокрема журналіст Станіслав Асєєв, розповіли про страшні тортури увʼязнених.

"За даними Генеральної прокуратури, в окупованих Донецьку та Луганську понад 160 подібних незаконних обʼєктів та понад 3500 громадян України, які незаконно утримуються в них" , — додала вона.

Заступник голови МЗС підкреслила, що необхідно домогтися від Росії закриття таємних вʼязниць в ОРДЛО і доступу представників міжнародних гуманітарних організацій до місць позбавлення волі, а також забезпечення повноцінного конфіденційного спілкування з усіма затриманими на окупованих територіях.