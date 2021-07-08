Нардеп під "кайфом" на VIP-авто спровокував ДТП і напав на людину

У Львові народний депутат, колишній член фракції "Слуга народу" Олександр Юрченко спровокував ДТП, перебуваючи за кермом елітного авто Ford Mustang. Аналіз начебто підтвердив стан наркотичного сп'яніння, повідомляє Деловая столица.

"Юрченко на своєму незадекларованому Мустангу ледь не вбив людей, перебуваючи під кайфом від амфетаміну, влетів у Фольксваген у Львові. Після аварії він намагався втекти, його затримали місцеві" , — написав Гео Лерос.

Лерос також оприлюднив фото з результатами тесту на наркотики, стверджуючи, що це результати Юрченка. На відео з місця інциденту видно, як Юрченко поводиться агресивно і намагається перешкодити вести зйомку.

13 вересня 2020 року стало відомо, що представники НАБУ затримали помічника "слуги" Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Той нібито отримував перший транш хабара за внесення його начальником законопроєкту щодо поводження з побутовими відходами, який мав коштувати "спонсорам" $200 тис.

Юрченко заявив, що не винен і доведе свою невинуватість.

15 вересня Фіщенка було повідомлено про підозру. Він був заарештований і ще 17 вересня вийшов під заставу в 1 млн грн.

21 вересня Вищий антикорупційний суд заарештував Олександра Юрченка із заставою в 3,1 млн грн. 24 вересня за нього внесли 3,1 млн грн застави і в цей же день він вийшов з СІЗО з електронним браслетом. У листопаді за рішенням Вищого антикорупційного суду електронний браслет з нардепа зняли.