Суд над Медведчуком: рішення оголосять у п'ятницю

Печерський районний суд Києва сьогодні не ухвалив рішення щодо продовження запобіжного заходу підозрюваному у державній зраді нардепу Віктору Медведчуку. Суддя Сергій Вовк пішов до нарадчої кімнати та оголосив перерву до завтра, повідомляє РБК-Україна.

Як оголосив суддя Печерського райсуду, рішення щодо продовження запобіжного заходу Медведчуку оголосять орієнтовно о 8:30 ранку.

Сторона обвинувачення просить суд продовжити запобіжний захід Медведчуку ще на два місяці. Наразі підозрюваний у державній зраді нардеп перебуває під домашнім арештом.

Захист нардепа виступає проти клопотання прокуратури, а також адвокати заявляли відвід судді Вовку, але безрезультатно. Сьогоднішнє засідання суду тривало понад 12 годин.

Нагадаємо, напередодні суд продовжив терміни розслідування у справі Медведчука.

Автор: Дмитро Левицький