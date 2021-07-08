США почнуть евакуацію афганців, які допомагали американським військовим

Американська влада почне евакуацію повітряним транспортом тих громадян Афганістану, які надавали підтримку силам США. Про це повідомив президент США Джо Байден, виступаючи в четвер у Білому домі з промовою, присвяченою виведення американських військ з Афганістану, повідомляє ТАСС.

"У цьому місяці ми почнемо авіаційні рейси з метою переселення афганців, що вирішили покинути свою країну, і які подали заяви на отримання спеціальної імміграційної візи, а також їх сімей", - заявив американський лідер.

"Наш сигнал для цих осіб є очевидним: у вас є домівка в США, якщо ви приймете таке рішення. І ми будемо підтримувати вас точно так же, як ви підтримували нас", - зазначив Байден.

За його словами, Сполучені Штати мають намір гарантувати, що

"Забирають афганських громадян, які працювали пліч-о-пліч з американськими силами, в тому числі як перекладачі". "Нам більше не будуть потрібні їхні послуги, оскільки наших військ там [в Афганістані] більше не буде", - констатував глава американської адміністрації .

"Але вони [ці афганці] грали життєво важливу роль в наших зусиллях, і їх сім'ї теж наражалися на небезпеку. Ми вже кардинально прискорили процедуру і терміни їх справ на отримання спеціальних імміграційних віз, щоб перевезти їх в США", - сказав Байден.

Згідно викладеної ним інформації, за час його перебування при владі, тобто з січня нинішнього року, американська влада схвалили 2,5 тис. таких заявок. Однак, "менше половини" таких афганських громадян вирішили скористатися можливістю перебратися на постійне проживання в США, уточнив президент.

За даними американських ЗМІ, близько 18 тис. Афганців, які допомагали американським військам, в тому числі в якості перекладачів, і ще близько 53 тис. членів їх сімей сподіваються отримати імміграційні візи в США. Однак це досить тривалий процес, тому було прийнято рішення про їх евакуацію. Американські правозахисники і законодавці закликають адміністрацію Байдена відправити цих афганців на приналежний США тихоокеанський острів Гуам. Як зазначала раніше The New York Times, евакуація з території Афганістану не дає привілеїв в процесі розгляду заявки на американську візу, а також не забезпечує гарантій того, що ці люди не будуть депортовані на батьківщину, якщо їм буде відмовлено.