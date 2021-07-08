США почнуть евакуацію афганців, які допомагали американським військовим

США почнуть евакуацію афганців, які допомагали американським військовим

Американська влада почне евакуацію повітряним транспортом тих громадян Афганістану, які надавали підтримку силам США. Про це повідомив президент США Джо Байден, виступаючи в четвер у Білому домі з промовою, присвяченою виведення американських військ з Афганістану, повідомляє ТАСС.

"У цьому місяці ми почнемо авіаційні рейси з метою переселення афганців, що вирішили покинути свою країну, і які подали заяви на отримання спеціальної імміграційної візи, а також їх сімей", - заявив американський лідер.
"Наш сигнал для цих осіб є очевидним: у вас є домівка в США, якщо ви приймете таке рішення. І ми будемо підтримувати вас точно так же, як ви підтримували нас", - зазначив Байден.

За його словами, Сполучені Штати мають намір гарантувати, що

"Забирають афганських громадян, які працювали пліч-о-пліч з американськими силами, в тому числі як перекладачі". "Нам більше не будуть потрібні їхні послуги, оскільки наших військ там [в Афганістані] більше не буде", - констатував глава американської адміністрації.
"Але вони [ці афганці] грали життєво важливу роль в наших зусиллях, і їх сім'ї теж наражалися на небезпеку. Ми вже кардинально прискорили процедуру і терміни їх справ на отримання спеціальних імміграційних віз, щоб перевезти їх в США", - сказав Байден.

Згідно викладеної ним інформації, за час його перебування при владі, тобто з січня нинішнього року, американська влада схвалили 2,5 тис. таких заявок. Однак, "менше половини" таких афганських громадян вирішили скористатися можливістю перебратися на постійне проживання в США, уточнив президент.

За даними американських ЗМІ, близько 18 тис. Афганців, які допомагали американським військам, в тому числі в якості перекладачів, і ще близько 53 тис. членів їх сімей сподіваються отримати імміграційні візи в США. Однак це досить тривалий процес, тому було прийнято рішення про їх евакуацію. Американські правозахисники і законодавці закликають адміністрацію Байдена відправити цих афганців на приналежний США тихоокеанський острів Гуам. Як зазначала раніше The New York Times, евакуація з території Афганістану не дає привілеїв в процесі розгляду заявки на американську візу, а також не забезпечує гарантій того, що ці люди не будуть депортовані на батьківщину, якщо їм буде відмовлено.

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