Як отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію: покрокова інструкція

Всі громадяни України, хто отримав дві дози сертифікованої в країні вакцини від коронавірусу, можуть оформити міжнародне свідоцтво про вакцинацію від COVID-19, повідомляє Страна.ua.

Для отримання документа потрібно:

прийти до свого сімейного лікаря, з яким підписано декларацію;

з собою слід взяти закордонний паспорт для заповнення свідоцтва на англійській мові;

на прийомі лікар роздрукує сертифікат, віддасть його з печаткою установи і власним підписом біля позначки про кожну з вакцинацій.

При вакцинації другий дозою в медичній установі сертифікат можна отримати одразу після щеплення.

Канал нагадав, що в Україні сертифіковані наступні вакцини: CoronaVac, всі різновиди AstraZeneca і Comirnaty від Pfizer.

Записатися на прийом до лікаря для отримання свідоцтва можна на сайті helsi.me або через додатки Google Play або App Store.