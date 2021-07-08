Як отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію: покрокова інструкція
Всі громадяни України, хто отримав дві дози сертифікованої в країні вакцини від коронавірусу, можуть оформити міжнародне свідоцтво про вакцинацію від COVID-19, повідомляє Страна.ua.
Для отримання документа потрібно:
- прийти до свого сімейного лікаря, з яким підписано декларацію;
- з собою слід взяти закордонний паспорт для заповнення свідоцтва на англійській мові;
- на прийомі лікар роздрукує сертифікат, віддасть його з печаткою установи і власним підписом біля позначки про кожну з вакцинацій.
При вакцинації другий дозою в медичній установі сертифікат можна отримати одразу після щеплення.
Канал нагадав, що в Україні сертифіковані наступні вакцини: CoronaVac, всі різновиди AstraZeneca і Comirnaty від Pfizer.
Записатися на прийом до лікаря для отримання свідоцтва можна на сайті helsi.me або через додатки Google Play або App Store.