Разумков "пофестивалив" на Atlas Weekend: фото спікера з сім'єю
Глава Верховної Ради України Дмитро Разумков відвідав відомий український музичний фестиваль Atlas Weekend, який 5-11 липня проходить у Києві. На ВДНГ політик прийшов разом із родиною, повідомляє Обозреватель.
Фотографії Разумкова в четвер, 8 липня, опублікували на сторінці фестивалю у соціальній мережі Facebook. На знімках Разумков зображений разом зі своєю дружиною Юлією Чайкою (дочка ексмера Миколаєва Володимира Чайки) і старшим сином Олександром. Як відомо, у нардепа-"слуги" є ще один син – Олексій.
"Дмитро Разумков, голова Верховної Ради, теж приєднався до відпочинку на Atlas Weekend Friends Edition", – написали організатори фестивалю.
Як говориться в повідомленні, глава парламенту також поспілкувався із засновником Atlas Weekend Дмитром Сидоренком.
Судячи з оприлюднених фотографій, спікер ВР відвідав кілька локацій ВДНХ, послухав та поаплодував виконавцям і щось купив на фудкорті.