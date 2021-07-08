Разумков "пофестивалив" на Atlas Weekend: фото спікера з сім'єю

Глава Верховної Ради України Дмитро Разумков відвідав відомий український музичний фестиваль Atlas Weekend, який 5-11 липня проходить у Києві. На ВДНГ політик прийшов разом із родиною, повідомляє Обозреватель.

Фотографії Разумкова в четвер, 8 липня, опублікували на сторінці фестивалю у соціальній мережі Facebook. На знімках Разумков зображений разом зі своєю дружиною Юлією Чайкою (дочка ексмера Миколаєва Володимира Чайки) і старшим сином Олександром. Як відомо, у нардепа-"слуги" є ще один син – Олексій.

"Дмитро Разумков, голова Верховної Ради, теж приєднався до відпочинку на Atlas Weekend Friends Edition" , – написали організатори фестивалю.

Разумков з сином Олександром. Джерело: Facebook / Atlas Weekend

Як говориться в повідомленні, глава парламенту також поспілкувався із засновником Atlas Weekend Дмитром Сидоренком.

Судячи з оприлюднених фотографій, спікер ВР відвідав кілька локацій ВДНХ, послухав та поаплодував виконавцям і щось купив на фудкорті.

"Слуга народу" на ВДНГ. Джерело: Facebook / Atlas Weekend

Політик поспілкувався із засновником фестивалю. Джерело: Facebook / Atlas Weekend

Глава ВР прийшов на Atlas із сім'єю. Джерело: Facebook / Atlas Weekend

Разумков із дружиною Юлією і сином. Джерело: Facebook / Atlas Weekend

Організатори показали фото політика. Джерело: Facebook / Atlas Weekend

Глава РВ і його старший син. Джерело: Facebook / Atlas Weekend

Facebook / Atlas Weekend. Джерело: Facebook / Atlas Weekend

Facebook / Atlas Weekend. Джерело: Facebook / Atlas Weekend